God's Love We Deliver 16th Annual Golden Heart Awards Bella Hadid Yolanda Hadid

Yolanda Hadid openhartig over Bella’s strijd met Lyme: ‘Niet écht geleefd’

Tekst: Denise Delgado

19/09/2025

Yolanda Hadid (61) heeft op Instagram een ontroerend bericht gedeeld over haar dochter Bella (28), die al sinds 2013 lijdt aan chronische neurologische Lyme. Zo vertelt ze over het stille gevecht van haar dochter én de onmacht die ze zelf als moeder ervaart.

Onzichtbare handicap

‘Zoals je zult begrijpen, heeft het me tot in mijn diepste kern geraakt om mijn Bella in stilte te zien worstelen,’ pent Yolanda onder een reeks foto’s van Bella in een ziekenhuisbed. ‘De onzichtbare handicap van chronische neurologische Lyme is moeilijk uit te leggen of te begrijpen voor anderen.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Yolanda heeft ook Lyme

Zelf kampt Yolanda ook met Lyme. Toch benadrukt ze dat haar eigen pijn in het niets valt bij die van Bella. ‘Ik probeer het goede voorbeeld te geven op onze Lyme-reis, maar mijn eigen pijn valt in het niet bij het zien van mijn kind dat lijdt.’

Hoewel ze zich de afgelopen tijd terugtrok om zich te focussen op haar herstel, voelt Yolanda nu opnieuw de behoefte haar verhaal te delen. Ze blijft vastberaden in haar missie om een betaalbare genezing voor Lyme te vinden.

Lees ook: Verdrietig nieuws voor Yolanda Hadid

Talloze tegenslagen

In haar bericht richt Yolanda zich rechtstreeks tot Bella, die ze bewondert om haar kracht en moed. ‘Geen enkel kind zou in zijn lichaam moeten lijden aan een ongeneeslijke chronische ziekte.
Ik bewonder je moed en je bereidheid om te blijven vechten voor je gezondheid, ondanks de falende protocollen en de talloze tegenslagen die je hebt meegemaakt.’

De bezorgde moeder gaat verder: ‘Je hebt niet écht geleefd, je hebt geleerd te bestaan in de gevangenis van je eigen verlamde brein.’

Lees ook: Gigi en Bella Hadid in nieuw seizoen Holland’s Next Top Model

Ondanks alles blijft Yolanda hoopvol: ‘Er gebeuren elke dag wonderen.’ Moeder en dochter beloven te blijven strijden. ‘Deze ziekte heeft ons op onze knieën gekregen, maar we staan altijd weer op.’ Onder de post stromen hartjes en steunbetuigingen binnen van vrienden, familie en volgers.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Machine Gun Kelly komt naar de Ziggo Dome
Bas Hesselink (81), bekend van Tussen Kunst en Kitsch, is overleden
Marieke Elsinga uit moeite met harde media in Casa Di Beau
Hierom gaat Ed Sheeran liever niet de ruimte in

Uit andere media

Weekend 2021 Mtv Video Music Awards Arrivals Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly komt naar de Ziggo Dome

Goed nieuws voor de fans van Machine Gun Kelly (35): de Amerikaanse rapper en rocker staat op dinsdag 3 maart 2026 in de Ziggo Dome. Dat maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend.
Party Jay Jay Boske Anp 459690681

Vriendin Sophie zei ‘ja’: Jay Jay Boske gaat trouwen!

Jay Jay Boske, voormalig professioneel rugbyer en inmiddels bekend presentator en ondernemer, heeft zijn vriendin Sophie ten huwelijk gevraagd. Het aanzoek vond plaats in de Italiaanse plaats Lucca tijdens een intiem moment dat perfect paste bij het sportieve en avontuurlijke karakter van het stel. Jay Jay, die de laatste jaren vooral te zien is in…
Vriendin Let op: vanaf vandaag trajectcontroles op deze provinciale wegen

Jessica (31) loog over haar rijbewijs: ‘Ik kroop achter het stuur’

Toen Jessica’s nieuwe vriend haar vroeg of ze een rijbewijs had, loog ze dat ze deze op Curaçao had gehaald. Een leugentje om indruk te maken, want hij reed immers toch altijd. Tot hij haar op een avond vroeg om terug te rijden…
Sante AI

Zo vraag je chatGPT effectief om hulp

Een chatbot is niet alleen handig als vraagbaak of brainstormpartner, wereldwijd gebruiken steeds meer mensen ChatGPT ook als voedingscoach of sportinstructeur, en soms zelfs als therapeut bij levensvraagstukken.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise