Yolanda Hadid openhartig over Bella’s strijd met Lyme: ‘Niet écht geleefd’

Tekst: Denise Delgado

Yolanda Hadid (61) heeft op Instagram een ontroerend bericht gedeeld over haar dochter Bella (28), die al sinds 2013 lijdt aan chronische neurologische Lyme. Zo vertelt ze over het stille gevecht van haar dochter én de onmacht die ze zelf als moeder ervaart.

Onzichtbare handicap

‘Zoals je zult begrijpen, heeft het me tot in mijn diepste kern geraakt om mijn Bella in stilte te zien worstelen,’ pent Yolanda onder een reeks foto’s van Bella in een ziekenhuisbed. ‘De onzichtbare handicap van chronische neurologische Lyme is moeilijk uit te leggen of te begrijpen voor anderen.’

Yolanda heeft ook Lyme

Zelf kampt Yolanda ook met Lyme. Toch benadrukt ze dat haar eigen pijn in het niets valt bij die van Bella. ‘Ik probeer het goede voorbeeld te geven op onze Lyme-reis, maar mijn eigen pijn valt in het niet bij het zien van mijn kind dat lijdt.’

Hoewel ze zich de afgelopen tijd terugtrok om zich te focussen op haar herstel, voelt Yolanda nu opnieuw de behoefte haar verhaal te delen. Ze blijft vastberaden in haar missie om een betaalbare genezing voor Lyme te vinden.

Talloze tegenslagen

In haar bericht richt Yolanda zich rechtstreeks tot Bella, die ze bewondert om haar kracht en moed. ‘Geen enkel kind zou in zijn lichaam moeten lijden aan een ongeneeslijke chronische ziekte.

Ik bewonder je moed en je bereidheid om te blijven vechten voor je gezondheid, ondanks de falende protocollen en de talloze tegenslagen die je hebt meegemaakt.’

De bezorgde moeder gaat verder: ‘Je hebt niet écht geleefd, je hebt geleerd te bestaan in de gevangenis van je eigen verlamde brein.’

Ondanks alles blijft Yolanda hoopvol: ‘Er gebeuren elke dag wonderen.’ Moeder en dochter beloven te blijven strijden. ‘Deze ziekte heeft ons op onze knieën gekregen, maar we staan altijd weer op.’ Onder de post stromen hartjes en steunbetuigingen binnen van vrienden, familie en volgers.

BEELD: GETTY IMAGES