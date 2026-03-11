Verdachte schietpartij huis Rihanna aangeklaagd voor poging tot moord
11/03/2026
Ivana Lisette Ortiz (35), de vrouw die ervan wordt verdacht op het huis van Rihanna te hebben geschoten, is aangeklaagd voor poging tot moord. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Als Ortiz wordt veroordeeld, kan ze een levenslange gevangenisstraf krijgen.
Volgens aanklagers waren Rihanna, haar partner A$AP Rocky, hun kinderen en andere aanwezigen op het terrein in Beverly Hills-area aanwezig toen er werd geschoten. Bij het incident raakte niemand gewond.
Meer aanklachten
Naast poging tot moord wordt Ortiz ook vervolgd voor meerdere andere zware feiten, waaronder meerdere aanklachten van mishandeling met een semiautomatisch vuurwapen en schieten op een bewoonde woning.
De schietpartij vond plaats op 8 maart. De verdachte zou daarna zijn weggereden, maar werd kort na de melding aangehouden in Sherman Oaks.
