Heftig! Villa Rihanna beschoten terwijl ze thuis was

Tekst: Denise Delgado

De villa van Rihanna in Beverly Hills is zondagmiddag onder vuur genomen terwijl de zangeres thuis was. Volgens berichtgeving werden er vanaf de straat meerdere schoten gelost. Er raakte niemand gewond.

Tien schoten

De schoten zouden zijn afgevuurd vanuit een witte Tesla die aan de overkant stond. In totaal ging het om ongeveer tien schoten, waarbij minimaal één kogel een muur van de woning raakte. De auto reed daarna weg richting Coldwater Canyon Drive, meldt de politie in updates die door media zijn geciteerd.

Vrouw aangehouden

Een vrouw van rond de 30 is later aangehouden. Haar identiteit is niet bekendgemaakt en de politie doet nog onderzoek naar het motief en de precieze toedracht. “Toen agenten de verdachte aan de kant zetten en haar aanhielden, doorzochten ze het voertuig en vonden ze een aanvalsgeweer en zeven hulzen,” liet een woordvoerder van de LAPD weten aan The Times.

Kogelgaten

De politie trof volgens hem kogelgaten aan in een poort bij Rihanna’s woning en in een camper die op de oprit geparkeerd stond.

Rihanna’s team heeft vooralsnog niet publiek gereageerd.

Bekijk ook:

BEELD: ANP