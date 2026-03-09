Rihanna

Heftig! Villa Rihanna beschoten terwijl ze thuis was

Tekst: Denise Delgado

09/03/2026

De villa van Rihanna in Beverly Hills is zondagmiddag onder vuur genomen terwijl de zangeres thuis was. Volgens berichtgeving werden er vanaf de straat meerdere schoten gelost. Er raakte niemand gewond.

Tien schoten

De schoten zouden zijn afgevuurd vanuit een witte Tesla die aan de overkant stond. In totaal ging het om ongeveer tien schoten, waarbij minimaal één kogel een muur van de woning raakte. De auto reed daarna weg richting Coldwater Canyon Drive, meldt de politie in updates die door media zijn geciteerd.

Lees ook: Binnenkijken bij: Rihanna’s miljoenenvilla in Beverly Hills

Vrouw aangehouden

Een vrouw van rond de 30 is later aangehouden. Haar identiteit is niet bekendgemaakt en de politie doet nog onderzoek naar het motief en de precieze toedracht. “Toen agenten de verdachte aan de kant zetten en haar aanhielden, doorzochten ze het voertuig en vonden ze een aanvalsgeweer en zeven hulzen,” liet een woordvoerder van de LAPD weten aan The Times.

Kogelgaten

De politie trof volgens hem kogelgaten aan in een poort bij Rihanna’s woning en in een camper die op de oprit geparkeerd stond.

Rihanna’s team heeft vooralsnog niet publiek gereageerd.

Bekijk ook:

Lees ook: Rihanna wil borsten laten liften: ‘Geen implantaten’

BEELD: ANP

LEES OOK

Column: Terug naar de belastingbetaler
Weekend-recept: Stoofvlees à la ketjap
Oud-presentator Jan Lenferink op 80-jarige leeftijd overleden
Klaas baalt na Winter Vol Liefde: ‘Geen oprechte kans gehad’

Uit andere media

Party Frans Duijts Insta

Frans Duijts: ‘Wie helpt mijn zus aan een nieuwe nier?’
Vriendin Pauline Wingelaar

Pauline Wingelaar deelt persoonlijke strijd met adenomyose: ‘De diagnose was confronterend’ 
Weekend Juan Carlos

Column: Terug naar de belastingbetaler
Sante Vrouwenhart

Alles wat je wil weten over het vrouwenhart
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise