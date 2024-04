Rihanna wil borsten laten liften: ‘Geen implantaten’

Als Rihanna zou moeten laten sleutelen aan haar uiterlijk, dan zou ze kiezen voor het laten liften van haar borsten. Dat vertelt de zangeres in een gesprek met het Amerikaanse Interview Magazine.

“Ik wil mijn borsten terug laten prikken naar mijn schouders toe, op de plek waar ze vroeger zaten”, zegt de moeder van twee. “Ik wil geen implantaten, ik wil alleen maar een lift.” Als de interviewer daarop vraagt of ze op die manier echt haar oude borsten terug kan krijgen, zegt Rihanna dat ze nog niet genoeg research heeft gedaan. “Maar ik heb wel gehoord dat je littekens zou kunnen krijgen. Daar ben ik oké mee.”

Rihanna vertelt in het gesprek ook dat ze in het verleden geen benul had van waar ze vandaag de dag zou staan. “Het enige waarvan ik wist dat ik het wilde, was moeder worden, dat kon ik mij voorstellen”, deelt ze. “Ik wist niet hoe het zou verlopen, maar het is het mooiste van mijn reis tot nu toe. Al het andere was een verrassing.”

De zangeres heeft twee zoontjes, maar zegt in het gesprek dat ze het best leuk zou vinden om ook nog een dochter te krijgen. “Ik weet niet wat God wil, maar ik zou er wel meer dan twee willen”, zegt ze. “Ik zou wel willen proberen een meisje te krijgen. Maar natuurlijk, als het nog een jongen wordt, is het nog een jongen.”