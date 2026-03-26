Verdachte in zaak rond schietincident bij woning Rihanna ontkent schuld

De vrouw die wordt verdacht van het schietincident bij de woning van Rihanna in Beverly Hills, zegt niets verkeerd te hebben gedaan. De 35-jarige Ivanna Lisette Ortiz verscheen woensdag voor de rechter in Los Angeles. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Borgsom van 1,8 miljoen

Ortiz woonde de zitting bij achter een glazen afscheiding. Haar advocaat Derek Dillman vroeg de rechtbank om de borgsom flink te verlagen, van 1,8 miljoen dollar naar 70.000 dollar, vanwege haar financiële situatie. Rechter Theresa McGonigle ging daar echter niet in mee.

Volgens officier van justitie Alex Bott vormt Ortiz een serieus risico voor de openbare veiligheid. Tijdens de zitting stelde hij dat het incident veel ernstiger had kunnen aflopen en zelfs tot meerdere doden had kunnen leiden. De volgende zitting staat gepland voor 8 april.

Semi-automatisch vuurwapen

De verdachte wordt onder meer vervolgd voor meerdere vormen van mishandeling en voor het beschieten van de woning met een semi-automatisch vuurwapen. Als ze schuldig wordt bevonden, hangt haar mogelijk een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Familie was thuis

Tijdens de schietpartij op 8 maart waren Rihanna, haar partner A$AP Rocky, hun kinderen en andere familieleden in de woning aanwezig. Niemand raakte gewond. Wel werden onder meer een hek en andere delen van het terrein door kogels geraakt.

Bekijk ook:

