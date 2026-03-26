Rihanna schietincident

Verdachte in zaak rond schietincident bij woning Rihanna ontkent schuld

Tekst: Denise Delgado

26/03/2026

De vrouw die wordt verdacht van het schietincident bij de woning van Rihanna in Beverly Hills, zegt niets verkeerd te hebben gedaan. De 35-jarige Ivanna Lisette Ortiz verscheen woensdag voor de rechter in Los Angeles. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Borgsom van 1,8 miljoen

Ortiz woonde de zitting bij achter een glazen afscheiding. Haar advocaat Derek Dillman vroeg de rechtbank om de borgsom flink te verlagen, van 1,8 miljoen dollar naar 70.000 dollar, vanwege haar financiële situatie. Rechter Theresa McGonigle ging daar echter niet in mee.

Lees ook: Heftig! Villa Rihanna beschoten terwijl ze thuis was

Volgens officier van justitie Alex Bott vormt Ortiz een serieus risico voor de openbare veiligheid. Tijdens de zitting stelde hij dat het incident veel ernstiger had kunnen aflopen en zelfs tot meerdere doden had kunnen leiden. De volgende zitting staat gepland voor 8 april.

Semi-automatisch vuurwapen

De verdachte wordt onder meer vervolgd voor meerdere vormen van mishandeling en voor het beschieten van de woning met een semi-automatisch vuurwapen. Als ze schuldig wordt bevonden, hangt haar mogelijk een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Lees ook: Rihanna wil borsten laten liften: ‘Geen implantaten’

Familie was thuis

Tijdens de schietpartij op 8 maart waren Rihanna, haar partner A$AP Rocky, hun kinderen en andere familieleden in de woning aanwezig. Niemand raakte gewond. Wel werden onder meer een hek en andere delen van het terrein door kogels geraakt.

BEELD: ANP/PEOPLE

Nieuwe mannen in De Bachelorette aflevering drie
Nieuw boek onthult details over gespannen relatie tussen Andrew, Meghan en Harry
Karsu blikt terug op pittige eerste maanden van zwangerschap: ‘Viel vaak flauw’
De Meilandjes maken tv-comeback: ‘Begon weer te kriebelen’

Weekend Andrew Anp Meghan Markle Getty

Nieuw boek onthult details over gespannen relatie tussen Andrew, Meghan en Harry
Party 20260317 Kinderenvoorkinderen Clipshoot Jessiekamp 050

Kinderen voor Kinderen brengt lied voor Nationale Kinderherdenking
Vriendin meiland

De Meilandjes keren terug op tv: dit is hun nieuwe zender
Sante Fruitsoorten Afvallen

Van deze 7 fruitsoorten val je af
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise