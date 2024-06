The Notebook-actrice Gena Rowlands heeft zelf ook ziekte van Alzheimer

Actrice Gena Rowlands heeft de ziekte van Alzheimer. Dat heeft haar zoon Nick Cassavetes gemeld in een interview met Entertainment Weekly. De 93-jarige actrice speelde onder meer in het romantische drama The Notebook, waarin een oude man zijn dementerende vrouw (gespeeld door Rowlands) vertelt hoe zij elkaar in het verleden hebben ontmoet en verliefd werden. De film uit 2004 werd regisseerd door Cassavetes.

Rowlands heeft de ziekte volgens haar zoon inmiddels al vijf jaar. “Zij is inmiddels volledig dementerend”, vertelt de regisseur in een lang artikel in de Entertainment Weekly van deze week. Rowlands besloot twintig jaar geleden de rol van de oudere Allie te spelen omdat haar moeder ook aan Alzheimer leed. “Als Nick de film niet had gemaakt, had ik de rol niet willen spelen, dan was het te zwaar geweest”, zei de actrice hierover in 2004.

Blockbuster

In de film spelen Ryan Gosling en Rachel McAdams de jonge geliefden. De oude Noah, die zijn vrouw die het verhaal vertelt van hun liefde, werd gespeeld door James Garner. The Notebook geldt als een van de grote liefdesfilms van de afgelopen decennia.