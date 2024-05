Om deze reden doet Ryan Gosling geen ‘duistere’ rollen meer

Ryan Gosling houdt vooral rekening met zijn gezin wanneer hij rollen kiest. In een interview met The Wall Street Journal vertelt de acteur dat hij onder andere geen “duistere” rollen meer aanneemt. “Wanneer je kinderen hebt, word je je bewust van alles wat je doet en alles wat je ooit hebt gedaan”, aldus Gosling. Samen met actrice Eva Mendes heeft hij twee dochters van 8 en 9 jaar oud.

Gosling merkte leuk het was als zijn rollen ook leuk waren voor zijn kinderen. Dat gebeurde voor het eerst tijdens de opnames van La La Land. “Zelfs terwijl ze niet altijd naar de set komen, we spelen iedere dag piano, of we zijn aan het dansen of aan het zingen.” Ook tijdens Barbie voelde Gosling zich extra hecht met zijn dochters. “Hun interesse in Barbie en hun desinteresse in Ken was een inspiratie”, aldus de acteur. “Het voelde alsof we op één lijn zaten.”

Daarnaast werkt Gosling vaker als producer zodat hij meer controle heeft over zijn werktijden. Ook kiest hij er minder snel voor om zelf stunts te doen. “Alle beslissingen die ik maak, maak ik samen met Eva. En die maken we met ons gezin in het achterhoofd.” Gosling en Mendes zijn sinds 2011 een stel.