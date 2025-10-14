Taylor Swift in de wolken met succes van nieuw album

Tekst: Denise Delgado

Taylor Swift (35) is dolgelukkig met het enorme succes van haar nieuwe album ‘The Life of a Showgirl’. In een week tijd werd het album meer dan vier miljoen keer gestreamd en/of verkocht, deelt de zangeres maandag trots op Instagram.

‘Ik vergeet nooit hoe enthousiast ik was toen mijn eerste album in 2006 veertigduizend keer verkocht werd in de eerste week,’ schrijft Taylor. ‘Ik was zestien en kon niet geloven dat zoveel mensen genoeg om mijn muziek gaven om er hun tijd en energie in te steken. Sindsdien heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten die mij de kans gaven om mijn droom na te jagen.’

Vier miljoen bedankjes

Bijna twintig jaar later is die droom groter dan ooit. ‘Nu zijn we hier, al die jaren later, en deze week kwamen er honderd keer zoveel mensen voor mij opdagen,’ vervolgt ze. ‘Ik heb 4 miljoen bedankjes die ik aan de fans wil sturen en 4 miljoen redenen om nog trotser te zijn op dit album dan ik al was.’

Taylor bedankt haar fans uitgebreid voor hun steun: ‘Bedankt dat jullie dit project vieren in de bioscoop, vinyl kochten, streamden, de video keken, cd’s aanschaften, de gedichten in de verpakking lazen en je onderdompelden in The Life of a Showgirl. Ik zal dit gevoel voor altijd koesteren. Echt, wow. Bedankt voor het prachtige boeket.’

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @TAYLORSWIFT