Sean ‘Diddy’ Combs onder zelfmoordtoezicht geplaatst na arrestatie

Sean ‘Diddy’ Combs is in de gevangenis in New York onder zelfmoordtoezicht geplaatst. Ingewijden vertellen aan het Amerikaanse tijdschrift People dat het gaat om een preventieve maatregel omdat de rapper erg is geschrokken van zijn arrestatie afgelopen maandag.

Het speciale toezicht houdt in dat Diddy vaak wordt gecontroleerd in zijn cel. Het is niet bekend of de rapper ook suïcidaal is.

Mensenhandel

De 54-jarige Diddy is onder meer aangeklaagd voor mensenhandel en het dwingen tot seksuele handelingen. Hij ontkent de beschuldigingen.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl