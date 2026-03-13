Robbie Williams beëindigt samenwerking met manager: ‘Tijd voor frisse energie’

Tekst: Denise Delgado

Robbie Williams heeft afscheid genomen van zijn managementteam bij ie:music. Dat bevestigt de zanger aan ‘The Sun’. Daarmee komt er een einde aan de samenwerking met manager Michael Loney, die volgens het Britse blad veertien jaar bij Williams betrokken was.

In een verklaring spreekt Robbie zijn waardering uit voor de afgelopen periode. Hij noemt het een ‘geweldige tijd’ en zegt dat hij zich gelukkig prijst dat hij door sterke mensen werd begeleid. Daarbij noemt hij specifiek David Enthoven, Tim Clark en Michael Loney’.

Nieuwe richting, nieuw team

Volgens Robbie is dit het moment om een andere koers te varen. Hij zegt dat zijn carrière momenteel in een goede fase zit en dat er veel kansen liggen, terwijl de muziekindustrie snel verandert. Dat vraagt volgens hem om ‘verandering’ en ‘frisse energie’. Williams laat weten dat hij inmiddels bezig is een nieuw team samen te stellen.

BEELD: ANP