Dit vindt Robbie Williams ‘ongemakkelijk’

Tekst: Nicky Molendijk

Robbie Williams mag dan wel één van de meest bekende zangers zijn, toch kan hij zich soms behoorlijk “ongemakkelijk” voelen. Op Instagram laat de zanger weten dat hij onwijs veel liefde voelt voor zijn fans, maar dat hij soms ook moeite heeft met beroemd zijn.

“Elke ontmoeting die ik heb, of dat nou met een vreemde of een bekende is, vind ik ongemakkelijk”, begint Williams zijn bericht. “Ik kan het goed maskeren, maar sociale interacties maken me angstig”, voegt hij toe. Het is volgens de zanger zelfs zo erg dat hij “jarenlang de deur niet uitging.”

Williams had hier best veel moeite mee en moest echt “leren” om contact te leggen met mensen zonder alcohol en drugs. “En als iemand een slechte ervaring met een beroemdheid heeft, ligt dat altijd aan de beroemdheid en nooit aan diegene zelf.”

Hij vindt het dan ook “ongemakkelijk” en lastig wanneer fans hem vragen voor een foto. Williams gaat in op een paar situaties waarin hij wel of juist niet op de foto ging met een fan. Hij sluit zijn openhartige bericht af met dat hij hoopt dat fans hem zullen blijven benaderen. “Maar er moet ruimte blijven voor zelfbescherming”, aldus Robbie.