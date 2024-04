Robbie Williams en vrouw ‘intiemer dan ooit’

Ayda Field en Robbie Williams zijn tegenwoordig “veel intiemer” met elkaar dan voorheen. Dat zegt de 44-jarige Field in de Britse talkshow Loose Women.

“Hij zegt twintig keer per dag dat hij van me houdt”, aldus de actrice. Ook belt het stel elkaar vaak. “Vlak voor ik hier kwam, belde hij me nog om te zeggen dat hij heel veel van me houdt.”

Volgens Field horen zij en Williams gewoon bij elkaar. “Hij is echt mijn persoon. En andersom. We hebben een hele diepe connectie.”

Vier kinderen

Field trouwde in 2010 met de 50-jarige Williams. De actrice en de zanger hebben samen vier kinderen.

Beeld: Getty Images