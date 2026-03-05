Rihanna-parfums uit de schappen na vondst verboden stoffen

Twee parfums die gelinkt worden aan Rihanna (38) zijn in het Verenigd Koninkrijk teruggeroepen nadat bij controles verboden stoffen zijn gevonden. Het gaat om de geuren Kiss en RiRi, die bij steekproeven ingrediënten bevatten die in het VK niet meer zijn toegestaan.

Allergische reacties

Drogisterijketen Savers meldt dat de producten uit de verkoop zijn gehaald en inmiddels officieel zijn teruggeroepen. In beide parfums van Rihanna zouden lyral en lilial zijn aangetroffen. Deze stoffen zijn om gezondheidsredenen verboden: lyral mag sinds 2021 niet meer worden gebruikt in cosmetica vanwege het risico op allergische reacties, terwijl lilial eerder in verband is gebracht met mogelijke effecten op de vruchtbaarheid.

Klanten die de parfums bij Savers kochten, kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug. In Nederland zijn de geuren volgens de berichtgeving vooral online te vinden.

Rihanna, geboren als Robyn Rihanna Fenty, bouwde naast haar muziekcarrière een groot beauty-imperium op. Muziekfans wachten ondertussen al jaren op nieuw werk: haar laatste album Anti verscheen in 2016.

