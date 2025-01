Nicki Minaj aangeklaagd voor mishandeling

Nicki Minaj is aangeklaagd voor mishandeling. Brandon Garrett, een man die beweert dat hij ooit de manager van de rapper was, diende de aanklacht vrijdag in. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ.

Garrett zegt dat hij Minaj’ manager was tijdens de Pink Friday 2 Tour in 2024. Minaj zou hem achter de schermen van een show geslagen hebben. Ook zou ze tegen hem hebben geschreeuwd, omdat hij iemand anders had gestuurd om een klusje voor haar te doen.

Lees ook: Nicki Minaj: ‘Ik ben racistisch behandeld op Schiphol’

Aanklacht is ‘nep en frivool’

De advocaat van de rapper, Judd Burstein, stelt tegenover de Daily Mail dat de aanklacht “nep en frivool” is. Garrett was volgens hem Minaj’ assistent, niet haar manager. Ook zou Minaj de officiële aanklacht nog niet hebben ontvangen.