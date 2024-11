Nick Cannon viert Thanksgiving met al zijn twaalf kinderen: ‘Een drukke man’

Donderdag staat in de Verenigde Staten in het teken van Thanksgiving, en voor Nick Cannon (44) belooft het een drukke dag te worden. De comedian en tv-presentator is vader van twaalf kinderen bij zes verschillende vrouwen en is vastbesloten om bij elk gezin langs te gaan.

“Het is heel ingewikkeld. Ik ben een drukke man op Thanksgiving“, vertelt hij aan People. Volgens Nick heeft hij een hele reeks diners op de planning staan. “Ik zal aan het eind van de dag wel vol zitten, maar iedereen is gespecialiseerd in bepaalde dingen”. Zo roemt hij de zoete-aardappeltaart van de één en de gefrituurde kalkoen van de ander. Tekst gaat verder onder de foto’s.

Nick met zijn oudste kinderen Moroccan en Monroe

Nick Cannon met Brittany Bell en hun kinderen

Lees ook: Nick Cannon plaagt Mariah met nieuw vriendje

Nick kreeg zijn oudste kinderen, de 13-jarige tweeling Moroccan en Monroe, in 2011 met zijn ex Mariah Carey. Daarna volgden nog tien kinderen bij vijf andere vrouwen. Hij deelt drie kinderen met Brittany Bell: Golden (7), Powerful Queen (3), en Rise (2). Met Abby De La Rosa kreeg hij Zion, Zillion (beiden 3) en Beautiful Zeppelin (2). Zijn zoon Legendary Love (2) kwam uit zijn relatie met Bre Tiesi, en dochter Onyx Ice (2) werd geboren uit zijn relatie met LaNisha Cole. Alyssa Scott is de moeder van zijn jongste dochter Halo Marie (1). Hun zoon Zen overleed in 2021 op vijf maanden aan de gevolgen van hersenkanker.

Met zoveel families op één dag blijft het een uitdaging, maar Cannon lijkt vastberaden om elk gezin tijdens de feestdag te bezoeken. “Het is een kwestie van plannen en genieten,” zegt hij.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES