Netflix-serie over Cher voorlopig van de baan: ‘Onzin!’

Tekst: Denise Delgado

01/12/2025

Cher (79) gaat voorlopig niet met een serie over haar leven naar Netflix. Eerder gingen berichten rond dat de zangeres een miljoenencontract had getekend, maar die geruchten blijken ongegrond. Dat meldt ‘TMZ’.

Vorige week circuleerde een Brits bericht dat Cher een deal van bijna 15 miljoen euro zou hebben gesloten voor een zevendelige serie over de hoogte- en dieptepunten uit haar leven, getiteld Sharing Her Story, met een geplande release in 2026. ‘$13 miljoen Netflix-deal is onzin!’ schrijft de entertainmentsite nu.

Bronnen dicht bij Cher ontkrachten dit verhaal. Zij vertellen aan TMZ dat de geruchten ‘complete fantasie’ zijn en dat ‘er géén Netflix-serie komt’. ‘Er is helemaal geen deal en er ligt ook niets in de planning’. Of andere streamingdiensten interesse hebben getoond, is onbekend.

