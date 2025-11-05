Cher slaat terug op kritiek leeftijdsverschil vriend: ‘Ze leven mijn leven niet’

Cher (79) trekt zich niets aan van de kritiek op haar relatie met de veertig jaar jongere Alexander ‘AE’ Edwards (39). De zangeres geniet volop van haar relatie. ‘Wat dan nog? Ze leven mijn leven niet,’ zegt ze nuchter.

Ze mag dan 79 zijn, maar Cher laat zich door haar leeftijd niet beperken, zeker niet in de liefde. In een openhartig gesprek met Gayle King van CBS Mornings vertelt Cher dat het leeftijdsverschil haar niets doet. “Niemand weet wat er tussen ons gebeurt, maar wij hebben het gewoon ontzettend leuk samen,” zegt ze met een glimlach. “Hij zegt altijd: je wordt misschien ouder, maar je geest blijft jong.”

Volgens Cher klikt het vooral zo goed omdat ze samen voortdurend lachen. “Ik hou gewoon van hem. Ik vind hem prachtig. Hij is echt getalenteerd, een van de meest getalenteerde mensen die ik ooit heb ontmoet.”

Ouder worden

Over ouder worden zelf is de superster minder enthousiast. “Ik háát het. Ik word er niet wijzer van,” zegt ze eerlijk. Toch lijkt Cher niet van plan om het rustiger aan te doen. Ze werkt momenteel namelijk hard aan een nieuw album, waarmee ze opnieuw wil bewijzen dat ze nog lang niet is uitgezongen.

