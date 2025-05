Cher komt op voor olifanten: ‘Ze zijn door een hel gegaan’

Tekst: Denise Delgado

Cher (78) laat van zich horen in de strijd tegen de geplande verhuizing van twee olifanten uit de dierentuin van Los Angeles. De dieren, Billy en Tina, staan op het punt om overgebracht te worden naar een dierentuin in Tulsa, maar volgens de zangeres is dat geen geschikte plek voor hen. Ze pleit in plaats daarvan voor een diervriendelijkere opvanglocatie.

Sinds 1989 opgesloten

‘Billy zit al sinds 1989 opgesloten,’ schrijft Cher in een verklaring. ‘Tina zat in een private dierentuin voordat ze naar de LA Zoo ging. Ze zijn door een hel gegaan.’ Volgens haar is het welzijn van de dieren in gevaar als ze naar Tulsa worden gestuurd en hebben genoeg opgesloten gezeten. ‘Ze verdienen het om de rest van hun leven door te brengen in rust en waardigheid.’

Cher steunt daarnaast officieel een rechtszaak die de verhuizing moet voorkomen. Als deze zaak wordt gewonnen, krijgt burgemeester Karen Bass van Los Angeles de kans om alternatieven te overwegen.

De zangeres zet zich al jaren in voor dierenwelzijn en is medeoprichter van de stichting Free the Wild, die zich richt op het herplaatsen van dieren uit slechte leefomstandigheden. In haar verklaring benadrukt ze dat de stichting al eerder met succes een olifant heeft verhuisd naar een geschikte opvang. ‘We weten hoe een goede opvang eruit ziet. We weten hoe helend het is.’

BEELD: GETTY IMAGES