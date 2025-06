Zoon van Cher opgenomen in ziekenhuis na drugsoverdosis

Tekst: Nicky Molendijk

Elijah Blue Allman, de zoon van zangeres Cher en rocker Gregg Allman, is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een overdosis, dat meldt TMZ. Om welke drugs het gaat is niet duidelijk.

Volgens Cher was Elijah al langere tijd niet in staat zijn vermogen goed te beheren vanwege “drugsgerelateerde problemen”. De zangeres wilde haar zoon in 2024 onder curatele stellen. De 48-jarige Allman gaf toe in het verleden drugsproblemen te hebben gehad, maar stelde dat het beter met hem ging.

Cher en Elijah kwamen tot een overeenkomst, waardoor Cher haar poging heeft gestaakt. Wat zij precies hebben afgesproken is niet bekend.