Museum verwijdert wassen beeld van Conor McGregor na misbruikzaak

Het National Wax Museum Plus in Dublin heeft het wassen beeld van de Ierse vechtsporter Conor McGregor (36) uit zijn collectie gehaald. Deze beslissing komt door de recente misbruikzaak rondom de bokser. Dat zegt onder meer de BBC.

Conor werd vorige week door een jury schuldig bevonden in een civiele zaak over seksueel misbruik. Hij zou in 2018 een vrouw hebben misbruikt in een hotel. De rechter kende de vrouw een schadevergoeding toe van bijna 250.000 euro.

Het beeld, dat in 2017 werd onthuld, was een populaire attractie, maar werd al vóór de uitspraak van de rechtbank weggehaald. ‘Als gezinsvriendelijke attractie herzien we regelmatig onze tentoonstellingen om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met onze waarden en de verwachtingen van onze bezoekers”,’ liet het museum weten in een verklaring. Ondanks dat het beeld veel bezoekers trok, besloot het museum toch tot verwijdering.

Het wassen beeld van Conor McGregor

Conor McGregor kreeg wereldwijde bekendheid als mixed martial artist (MMA) en is vooral beroemd vanwege zijn successen in de UFC (Ultimate Fighting Championship). Buiten de sport heeft de Ier zich ontwikkeld tot een zakenman met verschillende andere ondernemingen in de horeca en kledingindustrie. Verder speelt in de nieuwe film genaamd ‘Road House’, een remake van de gelijknamige cultklassieker uit 1989.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES