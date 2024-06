Mark James (83), schrijver Elvis-hit Suspicious Minds en klassieker Always on My Mind, is overleden

Mark James, de songwriter die de Elvis Presley-hit Suspicious Minds schreef, is overleden op 83-jarige leeftijd. Dat meldt het Amerikaanse dagblad Houston Chronicle. James stierf op 8 juni in zijn huis in Nashville.

In een verklaring zegt zijn familie dat de nalatenschap en levenslust van James “zullen voortleven in de harten van degenen die van hem hielden”. Zij roemen hem om “zijn tijdloze teksten en melodieën die al generaties lang de soundtrack zijn van geliefden”.

James schreef ook nummers voor B.J. Thomas en Brenda Lee. Voor Lee schreef hij samen met Wayne Carson en Johnny Christopher het bekende nummer Always on My Mind. Voor dat lied won James in 1983 twee Grammy Awards. Daarnaast is James lid van de Songwriters Hall of Fame.

Beeld: Getty Images