Overwinning voor kleindochter Elvis Presley: verkoop Graceland voorlopig van de baan

Graceland, het wereldberoemde landgoed waar Elvis Presley woonde en begraven ligt, wordt vooralsnog niet geveild. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ nadat een rechter in Memphis woensdag Presley’s kleindochter Riley Keough, de rechtmatige eigenaar, in het gelijk had gesteld. Keough had de verkoop van Graceland aangevochten.

Het landgoed zou donderdag in de verkoop gaan. De vorige eigenaar, Presley’s dochter Lisa Marie, zou in 2018 een lening van bijna 4 miljoen dollar hebben afgesloten met Graceland als onderpand. Voordat ze vorig jaar op 54-jarige leeftijd overleed, zou ze het geld niet hebben terugbetaald aan het bedrijf waarvan ze het had geleend. Daarom wilde het bedrijf Naussany Investments het landgoed verkopen. Volgens Keough, die het landgoed erfde na het overlijden van Lisa Marie, had haar moeder nooit geld geleend en waren de documenten die de lening moesten onderbouwen frauduleus.

Uniek

De rechter in Memphis stelde Keough woensdag dus in het gelijk. Volgens de rechter is Graceland volgens de wet in Tennessee “uniek” en zou de veiling van het huis “onherstelbare schade” aan zowel de familie Presley als de stad Memphis aanrichten.