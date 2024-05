Gesteggel om Graceland: kleindochter Elvis vecht verkoop aan

Riley Keough, de kleindochter van Elvis Presley, heeft de verkoop van Graceland aangevochten. Het wereldberoemde landgoed in Tennessee, waar Presley tot aan zijn dood in 1977 woonde en waar hij begraven ligt, zou donderdag in de verkoop gaan. Keough is sinds het overlijden van haar moeder Lisa Marie Presley begin vorig jaar de rechtmatige eigenaar van Graceland.

Lisa Marie zou in 2018 een lening van bijna 4 miljoen dollar hebben afgesloten, waarbij ze Graceland als onderpand gebruikte. Nu beweert het bedrijf waar ze het geld van leende, Naussany Investments, dat de 54-jarige Lisa Marie het geld niet heeft terugbetaald voordat ze overleed. Daarom wilde Naussany Investments het landgoed verkopen.

‘Frauduleus’

Keough zegt dat haar moeder nooit geld heeft geleend en heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Ook zegt ze dat de documenten die de lening moeten onderbouwen “frauduleus” zijn. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is op 15 mei een tijdelijk verbod uitgevaardigd om het landgoed te verkopen.