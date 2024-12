Machine Gun Kelly en Megan Fox kort na zwangerschapsaankondiging uit elkaar

Megan Fox (38) en Machine Gun Kelly (34) hebben een einde gemaakt aan hun relatie. Dat melden Amerikaanse media, waaronder TMZ. Het stel kondigde in november nog aan in verwachting te zijn, maar volgens bronnen liep de relatie tijdens het Thanksgiving-weekend op de klippen, slechts twee weken na die aankondiging.

Op 11 november maakte Megan bekend dat ze haar vierde kind verwacht, het eerste samen met Machine Gun Kelly. Bronnen van The Daily Mail stellen dat Megan haar partner niet meer vertrouwt na het lezen van berichten op zijn telefoon. De actrice zou hebben aangegeven geen moeite te hebben met het alleen opvoeden van de baby. In 2023 was Megan al eens zwanger, maar kreeg toen een miskraam.

Megan en de rapper, wiens echte naam Colson Baker is, begonnen hun relatie in 2020 en waren sinds 2022 verloofd. Eerder dit jaar besloten ze de verloving te verbreken. Bekijk de video hieronder:

De actrice heeft drie kinderen uit haar vorige huwelijk met Brian Austin Green: Noah (11), Bodhi (9) en Journey (7). Machine Gun Kelly heeft een vijftienjarige dochter uit een eerdere relatie en staat nu op het punt om voor de tweede keer vader te worden.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES