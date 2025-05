Kim Kardashian binnenkort te zien als advocaat in nieuwe Disney+-serie

Kim Kardashian (44) is niet meer weg te denken van de tv-schermen. In de nieuwe advocatenserie ‘All’s Fair’ schittert de realityster in een van de hoofdrollen en wij hebben de eerste beelden!

Vrouwelijke advocaten

Naast Kim zijn ook grote namen als Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close en Ed O’Neill aan de cast toegevoegd. All’s Fair draait om een groep vrouwelijke advocaten die zich specialiseert in echtscheidingszaken en samen een eigen kantoor begint.

Foto: Ser Baffo/Disney – © 2025 Disney

Voor Kim is het niet haar eerste uitstapje buiten de realitywereld. Zo had ze eerder al een rol in American Horror Story en is ze binnenkort ook te zien in de Netflix-komedie The Fifth Wheel.

Onlangs verscheen Kim Kardashian in de rechtszaal om te getuigen in de zaak rond de gewelddadige overval op haar in Parijs in 2016. Tijdens haar emotionele verklaring vertelde ze dat ze op dat moment dacht dat ze zou worden vermoord. Bekijk de video hieronder:

