Kim Kardashian in tranen tijdens proces over roofoverval: ‘Ik vergeef u, maar dat verandert niets aan het trauma’

Tekst: Dunya Diercks

Kim Kardashian is dinsdag in de rechtbank in Parijs aanwezig om te getuigen inzake de roofoverval waar ze in 2016 het slachtoffer van werd. De realityster hield het tijdens de zitting niet droog, meldt Reuters.

In de zaak staan tien personen terecht. Opmerkelijk genoeg zijn de verdachten van een zekere leeftijd en daarom worden ze ook wel de ‘grandpa gang’ genoemd.

Kim werd door die ‘grandpa gang’ in een hotel in Parijs onder schot gehouden, vastgebonden en beroofd van haar peperdure juwelen. De geschatte waarde daarvan loopt in de miljoenen. “Ik was ervan overtuigd dat ze me gingen neerschieten, dat het voorbij was”, zei Kim snikkend. Ze dacht op dat moment vooral aan haar dierbaren. “Ik dacht dat ik dood zou gaan, dus deed ik snel een gebed voor mijn familie.”

Omdat ze tijdens de overval op het bed werd geduwd, was ze bang dat ze ook nog verkracht zou worden. “Maar uiteindelijk bond hij me vast en deed hij mijn benen tegen elkaar.”

Ze is voor het leven getraumatiseerd en de hoofdstad van Frankrijk zal voor haar nooit meer hetzelfde zijn. “Parijs was altijd een plek waar ik zo van hield.”

Excuusbrief

Eén van de leden van de ‘grandpa gang’ schreef na de roof een excuusbrief voor Kim, iets wat ze nooit heeft geweten. Toen die door de rechter werd voorgelezen barstte Kim in tranen uit. “Het is natuurlijk heel ontroerend, vooral omdat ik in de juridische sector heb gewerkt en advocaat wil worden. Ik geloof in een tweede kans”, zei de realityster. Maar, zei ze tegen de briefschrijver: “Ik vergeef u, maar dat verandert niets aan het trauma.”