Kiefer Sutherland: had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn vader Donald

Kiefer Sutherland vindt het jammer dat hij niet meer tijd heeft doorgebracht met zijn vader Donald, die in juni op 88-jarige leeftijd overleed. Dat zegt de acteur in een interview met BBC Radio 3 dat zaterdag wordt uitgezonden, maar waarvan vrijdag al een deel verscheen.

“Het enige waar mijn vader en ik spijt van hebben, is dat we niet meer tijd samen hebben doorgebracht”, zegt de 57-jarige Kiefer. Toen hij drie jaar oud was, scheidden zijn vader Donald en moeder Shirley Douglas. Sindsdien was het contact met Sutherland senior sporadisch. “Onze grootste frustratie is dat onze levens een andere kant opgingen en we daardoor niet zoveel tijd samen konden doorbrengen als we hadden gewild.”

Verzonken

Vader en zoon hebben in de loop der jaren wel drie keer samen geacteerd. De derde en laatste keer was voor de film Forsaken uit 2015. Kiefer zegt tegen de BBC dat hij toen erg onder de indruk was van het werk van zijn vader. “We namen een scène op en ik was zo bezig met wat hij deed, met kijken naar hoe hij werkte. Hij had een prachtige monoloog, maar toen was het ineens lang stil en had ik eigenlijk iets moeten zeggen”, lacht de Canadees. “Ik was erin verzonken. Ik ging helemaal op in een andere acteur aan het werk zien.”