Khloé Kardashian staat al jaren droog: ‘Ik wil gewoon niet’

Tekst: Denise Delgado

Khloé Kardashian (40) is al lange tijd niet meer intiem geweest. “Ik zou best iemand kunnen vinden om seks mee te hebben, maar ik wil het gewoon niet,” deelt de realityster openhartig in de nieuwste aflevering van ‘The Kardashians’.

Terug bij af

“Ik ben al een hele tijd niet intiem geweest. Dus we zijn terug bij af. Ik ga weer helemaal opnieuw beginnen.” Grappend voegt Khloé eraan toe dat ze misschien maar met haar bed moet trouwen. “Ik weet dat hij er altijd voor me zal zijn wanneer ik maar wil. En me knuffelt wanneer ik maar wil. En hij praat niet terug.”

Eerdere relaties

Eerder had Khloé relaties met Lamar Odom en Tristan Thompson, met wie ze twee kinderen heeft: True (6) en Tatum (2). Hoewel Tristan regelmatig in haar leven is — hij komt langs in de realityshow en verbleef zelfs tijdelijk bij Khloé toen zijn dak instortte — lijkt een romantische hereniging uitgesloten. Khloé helpt Tristan ook bij de zorg voor zijn jongere broer, vooral sinds hun moeder overleed.

Het is niet voor niets dat de deur voor liefde dicht lijkt de blijven. Zus Kim legt dat uit in de video hieronder:

BEELD: GETTY IMAGES