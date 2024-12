Kate Winslet (49) huilt nog steeds over opmerkingen over gewicht

Kate Winslet vond het heel zwaar dat mensen vroeger opmerkingen over haar gewicht en uiterlijk maakten. Dat vertelt de actrice in het tv-programma 60 Minutes.

“Het is absoluut verschrikkelijk. Wat voor mensen zijn het die dingen zeggen over een jonge actrice die alles net pas aan het onderzoeken is?”, vraagt de 49-jarige actrice zich af.

Winslet heeft de mensen die ooit iets over haar gewicht hebben gezegd erop aangesproken. “Ik heb het gezegd: ik hoop dat dit je eeuwig achtervolgt.” Daarop werd de Titanic-actrice emotioneel. “Het was een geweldig moment. Het was een groots moment omdat het niet alleen voor mij was, maar voor al die mensen die zo werden belaagd. Het was verschrikkelijk. Het was echt erg.”

Kate Winslet describes standing up for herself amid media criticism. “It was a great moment because it wasn't just for me. It was for all those people who were subjected to that level of harassment. It was horrific.” https://t.co/tISyIjG5Od pic.twitter.com/BAuAg9qFoM — 60 Minutes (@60Minutes) December 2, 2024

Lees ook: Kate Winslet: intimiteitscoördinator had mijn werk vroeger veel makkelijker gemaakt

‘Babyvet’

Winslet vertelde eerder al eens dat haar tijdens de opnames van de film Lee werd gevraagd om haar “babyvet” te verbergen. Dat weigerde de actrice.