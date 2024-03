Kate Winslet: intimiteitscoördinator had mijn werk vroeger veel makkelijker gemaakt

Kate Winslet zou in het begin van haar acteercarrière veel profijt hebben gehad van een intimiteitscoördinator op de filmset. Dat zegt de 48-jarige actrice in een interview met de krant The New York Times. Volgens Winslet zou dat het spelen van intieme scènes een stuk makkelijker hebben gemaakt.

“Ik zou baat hebben gehad bij een intimiteitscoördinator op de set, iedere keer als ik een liefdesscène moest spelen, gedeeltelijk naakt moest zijn, of zelfs met een zoenscène”, aldus Winslet. “Het zou fijn zijn geweest als er iemand aan mijn kant stond”, zegt de actrice. “Want ik moest altijd voor mezelf opkomen.”

‘Onbeleefd of zielig’

Winslet was in haar jongere jaren naar eigen zeggen een stuk minder zelfverzekerd op de filmset dan ze nu is. Ze had graag dingen willen durven zeggen als: “Ik wil hier niet volledig frontaal naakt staan, ik wil niet zoveel mensen in de kamer, of ik wil dat mijn kamerjas dichterbij ligt”, legt Winslet uit. “Gewoon, dat soort kleine dingen. Maar als je jong bent, ben je zo bang om onbeleefd of zielig over te komen. Het was heel moeilijk om in die omgeving je eigen stem te laten horen.”