John Legend: gedrag Sean ‘Diddy’ Combs ‘schandalig’

John Legend heeft van zich laten horen na de beschuldigingen aan het adres van Sean ‘Diddy’ Combs. In een interview met CNN zei de zanger dat hij “geschokt” was door de aantijgingen tegen Diddy, met wie hij in 2023 nog samenwerkte voor het nummer Kim Porter.

Diddy wordt door meerdere mensen beschuldigd van onder meer seksueel misbruik en mishandeling. De 45-jarige Legend zei in het gesprek met CNN dat hij geschokt was door de beschuldigingen en het videobewijs dat later verscheen. Op die beelden is te zien hoe Diddy zijn ex Cassie Ventura in een hotel mishandelde.

Lees ook: Schokkende videobeelden van mishandeling door Sean ‘Diddy’ Combs opgedoken

‘Schandalig’

Legend zei verder dat hij de dingen waaraan Diddy zich schuldig zou hebben gemaakt “schandalig” vindt. “Ik wil alleen het beste voor Cassie en alle andere slachtoffers die stellen dat hij hen heeft misbruikt”. De zanger voegde eraan toe dat hij zelf geneigd is om vrouwen te geloven als ze dit soort beschuldigingen uiten. “En dat we alles doen wat we kunnen om de vrouwen te steunen.”