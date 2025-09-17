Hierom heeft Nick Cannon twaalf kinderen verwekt

Soms zorgt liefdesverdriet voor onverwachte keuzes. Dat gold zeker voor Nick Cannon (45), die na zijn scheiding van Mariah Carey (56) in een achtbaan van relaties belandde. In ‘The Breakfast Club’ legt hij uit hoe dat uiteindelijk twaalf kinderen bij zes vrouwen opleverde.

Twaalf kinderen bij zes vrouwen

In een gesprek met Charlamagne tha God legt Nick uit waarom hij twaalf kinderen bij zes verschillende vrouwen heeft. “Ik heb de scheiding met Mariah Carey nooit goed verwerkt”, zegt de presentator.

Nick en Mariah gingen in 2016 uit elkaar na acht jaar huwelijk. Volgens hem leefde hij lange tijd op de automatische piloot om maar niet te voelen wat er speelde. “Ik leefde er een tijdlang op los om maar niets te voelen”, vertelt hij. “Ik had het geld, ik had de middelen en kon alles en iedereen krijgen wat en die ik wilde.”

Nick gaat verder: “Ik dacht er niet te diep over na. Het doel was nooit om twaalf kinderen te krijgen. Ik wilde gewoon plezier maken en dacht: we zien wel waar het schip strandt.”

Geen spijt

Toch heeft hij geen spijt van zijn kinderen. “Ze zijn allemaal uit liefde geboren.” Nick heeft onder meer een tweeling met Mariah en daarna kinderen met vijf andere vrouwen. Eén van zijn kinderen overleed vijf maanden na de geboorte aan een hersentumor.

