Halle Berry ooit op date gevraagd door Prince via een briefje: zoals kinderen doen

Halle Berry is ooit op date gevraagd door Prince via een briefje dat ze kreeg toegestopt toen ze in het publiek stond. Dat vertelde de 58-jarige actrice in de talkshow van Jimmy Kimmel.

“Ik was bij een van zijn concerten en hij stuurde iemand naar mij toe met een stukje papier”, begint ze haar verhaal. “Weet je wel, zoals kinderen doen, ‘vind je mij leuk, ja of nee?’ Dus ik kruis ‘ja’ aan, want ik ben natuurlijk bij zijn concert. En toen kwam er weer een briefje met de vraag ‘wil je met mij uit?’ Nee, ik heb het papiertje niet teruggestuurd. Ik heb het gehouden.”

‘Nog knapper dan ik’

In het gesprek vertelt ze ook over de keer dat ze bokser Muhammad Ali ontmoette. “Ik liep op hem af en was een beetje nerveus, want kom op, het was Muhammad Ali”, vertelt ze. “Ik kwam bij hem en zei ‘oh mijn god, kampioen, het is zo fijn om je te ontmoeten’. Waarop hij zegt ‘ik heb nog nooit eerder iemand ontmoet die knapper was dan ik’.”