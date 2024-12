Ex-kindsterretje Macaulay Culkin hield litteken over aan Home Alone: ‘Tegenspeler beet mij’

Macaulay Culkin heeft een litteken overgehouden aan de opnames van de kerstfilm Home Alone, waarin hij als kind de hoofdrol speelde. Het litteken liep hij op toen Joe Pesci, die een van de twee boeven speelt in de kerstklassieker, tijdens de repetities echt in de vinger van Culkin beet. Dat deelde de inmiddels 44-jarige acteur volgens The Times bij een van zijn shows genaamd A Nostalgic Night With Macaulay Culkin.

In zijn show presenteert Culkin een vertoning van Home Alone, waarna hij met het publiek in gesprek gaat. Tijdens een show in Rosemont onthulde Culkin dat Pesci hem daadwerkelijk in zijn vinger heeft gebeten tijdens het repeteren van een scène waarin de dief die Pesci speelt de jonge Kevin McCallister (Culkin) bedreigt.

‘Ik heb net een kind gebeten’

“Hij probeert me bang te maken. Hij dacht dat het de dynamiek tussen de rover en het slachtoffer zou versterken, dus hij wilde echt bedreigend overkomen”, aldus Culkin. “Ik heb er een litteken aan overgehouden”, vertelde Culkin over het incident. “Ik zag zijn gezicht, ik heb Joe Pesci nog nooit zo geschrokken gezien. Want hij dacht: ik heb net een kind gebeten!”