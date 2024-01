Macaulay Culkin vond dat zijn leven verpest was door beroemdheid

Macaulay Culkin vond dat hij zijn leven had verpest toen hij beroemd werd. Dat zei zijn jongere broer Kieran in de Rolling Stone, nadat aan hem gevraagd werd naar de lessen die hij heeft geleerd toen hij zag hoe de Home Alone-acteur op 9-jarige leeftijd beroemd werd als kindacteur.

“Wat er met hem gebeurde als klein kind was erg onplezierig”, vertelde hij. “Hij had zoiets van ‘Oh, ik heb mijn leven verpest. Dit is niet wat ik wilde. Ik wilde acteur worden en interessant werk doen en nu ben ik verdomme beroemd’.” Hij raakte verslaafd aan drank en verdovende middelen, maar is sinds 2017 weer clean.

Moeilijke weg

Volgens de twee jaar jongere Kieran heeft het dus even geduurd, maar kan zijn broer nu goed omgaan met het beroemdheid zijn. “Maar hij heeft er ruim tien jaar over gedaan voordat hij lekker in zijn vel zat”, meent de Succession-acteur. “Het is moeilijk om je ergens mee te verzoenen als je negen jaar oud bent, laat staan met dit soort aandacht en roem.”

Beeld: Getty Images