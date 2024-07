Drew Barrymore jarenlang geplaagd door enorme onzekerheid

Drew Barrymore heeft jarenlang aan haar eigen kunnen getwijfeld. De onzekerheid over zichzelf was dusdanig dat de 49-jarige actrice “altijd buiten de deur was of altijd dronk”, zegt Barrymore in gesprek met The Sunday Telegraph.

“Vroeger waren mijn gedachten de meest onveilige plek die ik ooit heb gekend”, aldus Barrymore. “Maar ik weet het niet, ik word 50 en ik moet voor mezelf een situatie creëren waarin het prettig is, want de buitenwereld heb ik niet in de hand maar mezelf wel.”

Lees ook: Drew Barrymore trots dat ze de ‘ketting van alcoholisme’ in haar familie verbrak

Rust

Barrymore wil “rust” vinden bij zichzelf. Ook denkt de actrice dat mensen te zelfkritisch zijn. “Iedereen heeft negatieve gedachten over zichzelf, die onacceptabel zijn.”