Drew Barrymore trots dat ze de ‘ketting van alcoholisme’ in haar familie verbrak

Drew Barrymore is trots dat ze is gestopt met drinken, omdat alcoholmisbruik een groot probleem is geweest in haar familie. “Stoppen met drinken is een van de meest eervolle dingen die ik kan doen voor de familie Barrymore”, zegt de 49-jarige actrice in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People.

“Alcohol drinken werkt niet voor onze familie en ik ben degene die daar een einde aan maakt”, aldus Barrymore. “Ik ben degene die de ketting verbreekt. Misschien nemen mijn kinderen en hun kinderen daar dan een voorbeeld aan.”

Doodgedronken

John Drew Barrymore, de vader van de actrice, had alcoholproblemen. Ook haar tante Diana kampte met soortgelijke problemen, onthulde ze in haar boek Too Much, Too Soon. Haar opa John Barrymore heeft zichzelf zelfs doodgedronken. Barrymore zelf is in 2019 gestopt met drinken.