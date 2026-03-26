Cruz Beckham emotioneel op podium te midden spanningen rond Brooklyn

Tekst: Denise Delgado

26/03/2026

Cruz Beckham is tijdens een optreden in Londen zichtbaar emotioneel geworden. Tijdens het zingen van ‘Loneliest Boy’, de nieuwe single van zijn band The Breakers, leek de 21-jarige artiest moeite te hebben zijn tranen tegen te houden.

Britse media linken het nummer aan de aanhoudende spanningen binnen de familie Beckham. Vooral de moeizame verhouding tussen broer Brooklyn Beckham en zijn ouders, David en Victoria Beckham, zou daarbij een rol spelen.

Lees ook: Ondanks familieruzie: zó vierden Victoria en David Beckham Valentijnsdag

De familieproblemen zouden al langere tijd sluimeren. Brooklyn liet zich eerder op sociale media uit over de druk die hij naar eigen zeggen vanuit zijn ouders ervoer. Ook sprak hij over manipulatie rond zijn huwelijk met Nicola Peltz. Sindsdien zou het contact binnen de familie verder zijn verslechterd.

Cruz richt zich ondertussen op zijn muziekcarrière en staat geregeld op het podium. Hoewel er al langer geruchten gingen over onenigheid binnen het gezin, laaide de kwestie eind januari opnieuw op toen Brooklyn zich daar publiekelijk over uitsprak.

Lees ook: Brooklyn Beckham spaart ouders niet in vernietigende verklaring

BEELD: ANP

LEES OOK

Paul de Leeuw blaast 65 kaarsjes uit met groots concert in Ahoy
Philip Freriks ontrafelt vergeten oorlogsverhalen in tweede seizoen Oorlogsalbums
Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel in hoger beroep Ali B
OM eist vrijspraak voor Ali B in zaak rond Jill Helena

Uit andere media

Party Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B, Dag 2

OM eist in hoger beroep 30 maanden cel voor Ali B
Weekend Roelof Hemmen

Roelof Hemmen schakelde psycholoog in na De Verraders
Vriendin Frans Bauer Bauers

Frans en Mariska terug op televisie met nieuw seizoen van De Bauers: dít kunnen we verwachten
Sante Fruitsoorten Afvallen

Van deze 7 fruitsoorten val je af
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

