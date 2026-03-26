Cruz Beckham emotioneel op podium te midden spanningen rond Brooklyn

Tekst: Denise Delgado

Cruz Beckham is tijdens een optreden in Londen zichtbaar emotioneel geworden. Tijdens het zingen van ‘Loneliest Boy’, de nieuwe single van zijn band The Breakers, leek de 21-jarige artiest moeite te hebben zijn tranen tegen te houden.

Britse media linken het nummer aan de aanhoudende spanningen binnen de familie Beckham. Vooral de moeizame verhouding tussen broer Brooklyn Beckham en zijn ouders, David en Victoria Beckham, zou daarbij een rol spelen.

De familieproblemen zouden al langere tijd sluimeren. Brooklyn liet zich eerder op sociale media uit over de druk die hij naar eigen zeggen vanuit zijn ouders ervoer. Ook sprak hij over manipulatie rond zijn huwelijk met Nicola Peltz. Sindsdien zou het contact binnen de familie verder zijn verslechterd.

Cruz richt zich ondertussen op zijn muziekcarrière en staat geregeld op het podium. Hoewel er al langer geruchten gingen over onenigheid binnen het gezin, laaide de kwestie eind januari opnieuw op toen Brooklyn zich daar publiekelijk over uitsprak.

BEELD: ANP