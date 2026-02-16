Ondanks familieruzie: zó vierden Victoria en David Beckham Valentijnsdag

Familiegedoe of niet: Victoria en David Beckham pakten Valentijnsdag gewoon groots aan. Op Instagram laten ze zien hoe ze elkaar verrassen met cadeaus die net zo zoet als opvallend zijn.

Hertenstruiken voor David

Victoria zette David in het zonnetje met twee enorme struiken in de vorm van herten, compleet met rode strik. ‘Wat geef je een man die alles al heeft?’, grapt ze bij de foto.

David terug met ontbijt op bed

David ging de keuken in voor een Valentijnsontbijt: een aardbei-‘roos’, toast met jamhartjes en aardbeien in chocolade. Ook delen ze allebei een oudere foto van samen, met een lieve boodschap. Om vervolgens de avond af te sluiten met een ‘date night’ in stijlvolle outfits.

Dat romantische plaatje verschijnt terwijl er de laatste tijd ook berichten zijn over spanningen binnen het gezin, nadat oudste zoon Brooklyn via social media zou hebben laten weten geen contact meer te hebben met zijn ouders.

