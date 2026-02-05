Brooklyn Beckham laat ‘papa’-tatoeage aanpassen na ruzie met ouders

Brooklyn Beckham (26) lijkt meer afstand te nemen van zijn ouders, David (50) en Victoria Beckham (51). Volgens de Britse krant ‘The Sun’ heeft de oudste zoon een tatoeage die ooit bedoeld was als ode aan zijn vader laten aanpassen.

Nieuwe tekeningen

De krant deelt foto’s waarop te zien zou zijn dat Brooklyn het woord ‘papa’ op zijn rechterbovenarm heeft veranderd. In het ankerontwerp, waar eerder ‘dad’ stond, zouden nu drie nieuwe tekeningen zijn toegevoegd.

Het blijft niet bij deze ene wijziging. Ook de tekst love you Bust, een bijnaam die zijn vader volgens de berichten gebruikte, zou nog maar amper zichtbaar zijn. Eerder liet Brooklyn al de tattoo mama’s boy op zijn borst bedekken, die plaatsmaakte voor een rozenmotief.

Leven gecontroleerd door ouders

Daarmee voedt hij opnieuw de geruchten over spanningen binnen de familie. Brooklyn sprak onlangs zelf over een ‘enorme vertrouwensbreuk’ met zijn ouders en stelde dat het binnen de familie volgens hem vaak draait om imago. Ook wilde hij een hardnekkig gerucht ontkrachten dat zijn vrouw hem zou controleren: hij noemde dat ‘het tegenovergestelde’ en zei dat hij zich juist zijn hele leven gecontroleerd voelde door zijn ouders.

