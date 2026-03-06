2025 Bafta Television Awards With P&o Cruises Arrivals Nicola Coughlan bridgerton

Bridgerton-ster Nicola Coughlan baalt van kritiek op uiterlijk

06/03/2026

Nicola Coughlan (39), bekend als Penelope Featherington in ‘Bridgerton’, zegt dat ze het jammer vindt dat gesprekken vaak blijven hangen bij haar uiterlijk in plaats van haar acteerwerk. Dat vertelt ze in een interview met ‘Elle UK’.

Opmerking die bleef hangen

Nicola haalt een moment aan dat haar bijbleef: een meisje zei ooit (dronken) tegen haar dat ze Bridgerton geweldig vond ‘vanwege jouw lichaam’. Volgens de actrice is dat confronterend, juist omdat er maanden werk in een seizoen zit en ze er alles voor opzij zet. “Je wijdt je er helemaal aan en dan komt het neer op hoe je eruitziet.”

Geen ‘body positivity’-rol

Hoewel mensen haar soms in die hoek plaatsen, zegt Nicola dat ze zichzelf niet ziet als pleitbezorger van body positivity. “Toen ik opgroeide, dacht ik nooit na over body positivity.” Ze legt uit dat ze daar vroeger ook niet mee bezig was: als kijker lette ze nooit op de lichamen van acteurs, maar op hun spel. Daarom voelt ze niet de behoefte om daar een ‘rol’ in te claimen.

