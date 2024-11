Apple Music kroont Billie Eilish tot artiest van het jaar: ‘Domineerde heel 2024’

Goed nieuws voor Billie Eilish (22): de zangeres is door Apple Music uitgeroepen tot Artiest van het Jaar 2024. Volgens de streamingdienst heeft ze dit jaar ‘gedomineerd’.

Naast Billie’s Oscar, Grammy’s en Golden Globes kan de zangeres nog een mooie titel in haar zak steken.

Het is de tweede keer dat Billie deze titel krijgt toegekend. In 2019, het jaar waarin Apple Music voor het eerst de prijs uitreikte, werd zij ook al uitgeroepen tot Artiest van het Jaar. Sindsdien vielen artiesten als Lil Baby, The Weeknd, Bad Bunny en Taylor Swift haar op.

‘We hebben dit jaar artiesten geëerd die hun genres hebben gedefinieerd,’ schrijft Apple Music onder beelden van Billie op Instagram. ‘Nu is het tijd om de Artiest van het Jaar te erkennen die heel 2024 domineerde.’

Naast haar Oscar en Grammy’s behaalde Billie wereldwijd succes met haar in mei uitgebrachte album ‘Hit Me Hard and Soft’, waarop populaire nummers als ‘Lunch‘ en ‘Birds of a Feather’ te vinden zijn.

“Ze is de stem van haar generatie,” zegt Rachel Newman, directeur bij Apple Music, tegen USA Today over de keuze voor Billie. “‘Hit Me Hard and Soft’ is het mooiste album van haar carrière tot nu toe. We begonnen met de muziek. Daarna werd duidelijk wat ze heeft bereikt met Barbie en het buitengewone nummer What Was I Made For?. Dat lied sprak tot elke vrouw en elk meisje ter wereld. En dan nog de culturele impact die ze heeft gehad. En ze is pas 22!”

‘Vanaf het begin heeft Apple Music mijn muziek en artistieke werk gesteund. Ik ben zowel vereerd als dankbaar om deze erkenning als Artiest van het Jaar te ontvangen.’ zegt Eilish in een verklaring.

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @APPLEMUSIC