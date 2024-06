Andy Cohen heeft spijt van seksvraag aan Oprah Winfrey

Een van de “weinige” dingen waar Andy Cohen spijt van heeft in zijn leven, heeft te maken met Oprah Winfrey. De 56-jarige presentator kijkt met negatieve gevoelens terug op een vraag die hij de 70-jarige presentatrice in 2013 heeft gesteld tijdens zijn show Watch What Happens Live. Dat zegt Cohen in gesprek met Entertainment Tonight.

“Het betekende zo veel voor me dat Oprah te gast was”, aldus Cohen. “Het ging heel goed, maar toen vroeg ik haar of ze ooit seks had gehad met een vrouw. Kon ik dat echt niet laten?”, blikt Cohen terug. “Dat is waarschijnlijk een van de weinige dingen waarvan ik spijt heb.”

Nee dus

Oprah beantwoordde de vraag jaren geleden overigens wel meteen. “Nee, dat heb ik niet gedaan”, zei ze destijds.