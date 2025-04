Jan Joost van Gangelen legt werkzaamheden tijdelijk neer

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Jan Joost van Gangelen. De presentator laat op social media weten “even gas terug” te moeten nemen.

“Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen”, deelt Van Gangelen. “Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid”, gaat hij verder.

“Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen”, schrijft de presentator in het bericht. Hij heeft dan ook besloten om even niet te werken. “Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed.”