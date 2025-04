Heleen van Royen twaalf jaar samen met vriend Bart: ‘Je durfde het aan’

Tekst: Nicky Molendijk

Heleen van Royen is alweer twaalf jaar samen met haar vriend Bart Meeldijk. Op Instagram deelt de schrijver een mooie ingesproken video voor hem.

“Hé Bart, twaalf jaar geleden sprong je in het diepe en werd je mijn toyboy genoemd, maar je was gewoon drummer”, zegt Heleen in de video met verschillende beelden van mooie momenten van hun relatie. “Je durfde het aan met een vrouw die tweeëntwintig jaar ouder is en wat hebben we een lol”, voegt ze toe.

“Wat ben ik blij dat je bent gesprongen. Van harte, schat. Twaalf jaar en door!”, zegt de schrijver in de ingesproken boodschap. “12 april, 12 jaar samen!”, schrijft ze erbij.