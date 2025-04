Emma Heesters kondigt nieuwe single aan

Tekst: Denise Delgado

Zangeres Emma Heesters (29) brengt op 17 april haar nieuwe single ‘Alles wordt beter’ uit. Dat maakte ze zondag bekend via Instagram. Eerder deze week liet ze al weten dat er nieuwe muziek onderweg was.

Bij de aankondiging deelt Emma een emotionele compilatievideo met beelden uit de afgelopen maanden, waarin te zien is hoe ze werd behandeld voor baarmoederhalskanker. De video bevat onder meer fragmenten vanuit het ziekenhuis.

In november vorig jaar maakte de zangeres bekend dat er baarmoederhalskanker bij haar was vastgesteld. Ze onderging chemotherapie en bestraling, en in februari rondde ze haar behandeling af. Inmiddels is ook bekendgemaakt dat Emma dit jaar een van de nieuwe coaches is in het komende seizoen van The Voice Kids.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @EMMAHEESTERS