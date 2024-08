Zo zag B&B Vol Liefde’s ‘Who Els’ er vroeger uit

Ex-stewardess Els zag zichzelf in de Schotse Hooglanden al oud worden met Robert Jan, maar het lot – en Robert Jan – besloot anders. Maar Els zet niet bij de pakken neer. De smaakmaakster van B&B Vol Liefde startte een Instagramaccount en heeft nu al ruim 130 duizend volgers. Die trakteert ze op een foto uit de oude doos.

En op die foto uit 2002 straalt ze in KLM-blauw, want voor die vliegtuigmaatschappij vloog ze de hele wereld over. Een droom die ze pas op haar 37ste liet uitkomen omdat ze toen pas de stap durfde te zetten om te doen waar ze blij van werd. “Beetje een laatbloeier misschien…”, schrijft ze bij de foto, waarop ze een pilotenpet draagt. Hoe dat gebeurde, legt ze ook uit. “Tijdens een trainingsvlucht naar Madrid, zei de captain (een dame in dit geval), Els, jij gaat zo ‘voorin’ zitten, mijn pet op, maak ik een foto vanaf beneden. Et, voilà!”

Fantastische tijd

Die pet stond haar zo goed dat het kiekje uiteindelijk belandde in de Cabin Ready, het personeelsblad van de luchtvaartmaatschappij, dat inmiddels niet meer bestaat. Eén van de vele warme herinneringen uit haar tijd als stewardess, besluit ‘Who Els’. “Het begin van een fantastische tijd bij KLM.”

Beeld: Instagram@whoelsbbvl

In B&B Vol Liefde zagen kijkers vorige week hoe haar eveneens fantastische tijd in Schotland bij Robert Jan ten einde liep. En dat zorgde natuurlijk voor de nodige tranen…

