Winter Vol Liefde-fan Patty Brard haalt uit naar Robin: ‘Koffie uit de magnetron? Ik zou gek worden’

Tekst: Denise Delgado

Het nieuwe seizoen van ‘Winter Vol Liefde’ draait op volle toeren en Patty Brard (70) kijkt trouw mee. In ‘Veronica Superguide’ vertelt ze dat ze het liefst meerdere afleveringen achter elkaar binget, al stoort ze zich aan één van de deelnemers.

‘Ik wil altijd méér, spaar de afleveringen ook op,’ zegt ze over haar guilty pleasure. Soms dommelt ze midden in een aflevering weg, maar de volgende ochtend kijkt ze alles gewoon opnieuw.

‘Lekker gewoon’

Wat haar dit seizoen opvalt: de kandidaten zijn ‘lekker gewoon’ gebleven. Toch stoort het haar dat er soms gemopperd wordt, bijvoorbeeld als er een tocht op de latten gepland staat. ‘Ja, je wist toch dat je niet naar de Bahama’s ging?’ zegt Patty droog.

Koffie uit magnetron

De meeste kritiek bewaart ze voor deelnemer Robin. Pearl reisde speciaal uit Suriname naar hem toe, maar volgens Patty was het ontvangst allesbehalve warm. Robin had zich best wat meer mogen uitsloven, vindt ze. ‘Ze kwam voor een man met een airfryer, één pan en een magnetron.’ De eerste ochtend na Pearls aankomst bleek er amper ontbijt in huis, en tot overmaat van ramp werd de koffie niet vers gezet. ‘Ik zou gek worden als mijn koffie in de magnetron werd opgewarmd,’ aldus Patty.

Ondanks de jeukmomenten blijft Patty groot fan: ze geniet van de onhandige dates, de kleine fricties en de vonkjes die toch overslaan. ‘Het is precies die mix van ongemak en hoop die zo lekker wegbekt,’ klinkt het.

