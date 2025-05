Zien: schokkende beelden van eerste trailer realityserie Yolanthe Cabau

Netflix heeft maandagochtend de eerste trailer uitgebracht van de realityserie over Yolanthe Cabau (40). De serie biedt een intieme blik achter de schermen van haar leven vol glamour én tegenslagen, waaronder het veelbesproken paardrijongeluk.

In de trailer laat Yolanthe weten dat ze met de serie haar eigen verhaal wil vertellen. “Ik denk dat de meningen over mij heel erg verdeeld zijn. Zoveel meningen, zoveel verhalen, maar dit is mijn verhaal”, zegt ze. In de serie, de allereerste Nederlandse realityshow op Netflix, komen heftige familieverhalen en oude emoties aan bod.

Paardrijongeluk

Samen met haar zoon Xess Xava startte Yolanthe een nieuw leven in Los Angeles. “We gaan hier samen een heel mooi nieuw leven maken”, zegt ze in de trailer. Maar haar Amerikaanse droom krijgt al snel een donkere wending wanneer een ernstig paardrijongeluk haar op de intensive care doet belanden. “Ik ben zo misselijk. Als ik maar weer kan lopen,” zegt ze openhartig terwijl ze in een ziekenhuisbed ligt.

Ook privé krijgt Yolanthe een zware klap te verwerken wanneer haar moeder Richarda van Kasbergen ernstig ziek blijkt. Er is een tumor bij haar gevonden. “En toen kreeg ik een telefoontje van mijn moeder met slecht nieuws.” Yolanthe gaat geëmotioneerd verder: “Soms is het wel veel in je eentje.”

De serie is vanaf 18 juni volledig te zien op Netflix.

