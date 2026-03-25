Kleine Esmée (1) uit Het Kinderziekenhuis overleden: ‘Veel te vroeg’

Tekst: Denise Delgado

Triest nieuws rond Het Kinderziekenhuis: Esmée, het 1-jarige meisje dat kijkers diep raakte, is overleden. Haar ouders Sam en Denise delen op Instagram een emotioneel afscheid.

Esmée werd geboren met een zeldzame genetische aandoening en had daarnaast last van epileptische aanvallen. ‘Je hebt gevochten tot het einde. Je bent zo onwijs sterk geweest, maar je was op,’ klinkt het onder een verdrietige foto waarop de ouders hun kleine vasthouden. Ze laten weten dat haar overlijden vredig is verlopen. Hoewel zij dachten dat het nog enkele dagen zou duren, overleed hun dochter in haar slaap. Volgens Sam en Denise gebeurde dat precies zoals zij haar hadden gewenst: zonder pijn, zonder strijd en in alle rust.

Toch leek het alsof ze ergens al voelden dat het moment dichtbij was. Haar vader bleef die nacht beneden bij haar slapen, schrijven ze.

Dag en nacht intensieve zorg

Door haar ziekte had Esmée dag en nacht intensieve zorg nodig. In Het Kinderziekenhuis vertelden haar ouders al dat haar aandoening zo complex was, dat behandeling niet mogelijk was. Esmée werd blind geboren en kon niet zelfstandig eten, drinken of bewegen. Artsen hadden Sam en Denise bovendien meteen duidelijk gemaakt dat haar vooruitzichten heel beperkt waren. ‘Het liefst had ik je nog 1000 jaar verzorgd,’ pennen ze verder.

Dat Esmée haar eerste verjaardag wist te halen, was dan ook bijzonder. Haar ouders hadden dat moment groots gevierd, juist omdat het allesbehalve vanzelfsprekend was. Op 5 juli zou ze 2 jaar zijn geworden.

Sam en Denise probeerden zich al eerder voor te bereiden op het onvermijdelijke afscheid. Daarom namen ze contact op met een uitvaartondernemer, in de hoop later iets meer rust te ervaren als het moment daar zou zijn.

Hun bericht sluiten ze af met een liefdevolle boodschap aan hun dochter. Daarin laten ze weten dat hun liefde voor Esmée onvoorwaardelijk is en dat zij voor altijd diep in hun hart zal blijven voortleven. ‘Straal maar liefje.’